Dem SV Allemannia 08 Jessen glückte es am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV GOLPA mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 107 Zuschauer waren live dabei.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 107 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus GOLPA durch.

Anton Kilian (SV Allemannia 08 Jessen) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Allemannia 08 Jessen in Minute 90+1 2:0 in Führung

In der Nachspielzeit nutzte der SV Allemannia 08 Jessen noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Kevin Heinze (Jessen) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 2:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Olexy, Winter, J. Michlick, Wedmann (70. Ockler), Heinze, Böhme (70. Alalawi), M. Michlick (88. Philipp), Heinrich, Weidmann, Kilian (78. Peinl)

SV GOLPA: Birken – Micklisch, Neuwirth (43. Marquardt), Thiecke, Reiche, Schönerstedt (81. Hannusch), Schmidt, Neumann, Schmidt, Vetter, Krause

Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107