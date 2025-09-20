Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der SV Allemannia 08 Jessen vor 66 Zuschauern über einen soliden 4:1 (3:0)-Erfolg gegen den SV Seegrehna freuen.

Jessen/MTU. Die 66 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen das Team aus Seegrehna mit 4:1 (3:0) souverän.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Michel Nick Wedmann für Jessen traf und in Minute 18 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Mustafa Alalawi den Ball ins Netz (23.).

SV Allemannia 08 Jessen mit 2:0 vorne – 23. Minute

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Julius Sahr im gegnerischen Tor. Philip Olexy traf in Minute 38 und Alalawi in Minute 66. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen kassierte einmal Gelb.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seegrehna doch noch die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Kevin Schüler (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Seegrehna erzielen (90.+2). Der SV Allemannia 08 Jessen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Seegrehna

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Schüler, Heinze (60. Michalke), Krause (60. Askar), Alalawi, Quinque (71. Wilhelms), Heinrich, Wedmann, Michlick, Olexy (71. Becker), Weidmann

SV Seegrehna: Brandenburg – Jäckel, Griedel, Geißler, Schüler, Kruse, Raiskup, Eigendorf (46. Zeise), Krüger, Furchner, Gäbelt

Tore: 1:0 Michel Nick Wedmann (18.), 2:0 Mustafa Alalawi (23.), 3:0 Philip Olexy (38.), 4:0 Mustafa Alalawi (66.), 4:1 Kevin Schüler (90.+2); Schiedsrichter: Tim Langer (Annaburg); Assistenten: Justus Kott, Karsten Lück; Zuschauer: 66