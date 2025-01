Der SV Allemannia 08 Jessen errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 58 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Victoria Wittenberg.

Jessen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 geboten. Die Jessener waren den Gästen aus Wittenberg mit 2:0 (1:0) souverän überlegen. Schiri Milli Funke (Halle) verteilte während des Spiels etliche Karten. Insgesamt zwei Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Bevor das erste Tor fiel, zog er eine Gelbe Karte an die Gäste (79.). Miguel Askar (SV Allemannia 08 Jessen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

In der Nachspielzeit nutzte der SV Allemannia 08 Jessen noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Jannik-Noah Winter (Jessen) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 verließen die Jessener den Platz als Sieger. Die Jessener haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – FC Victoria Wittenberg

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – M. Askar (71. Taheri), Winter, Schramm, Olexy, Krause, Michalke, Michel (90. Hamann), Schulze (90. M. Askar), Philipp (69. Peinl), Thoß

FC Victoria Wittenberg: Müller – Dorn, Theuerkorn, Becker (78. Müller), Zentgraf, Körnig, Müller, Müller, Arlt (51. Müller), Lehmann, Thöner

; Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Daniel König, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 58