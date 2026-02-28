weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 17. Spieltag: SV Allemannia 08 Jessen erkämpft Heimsieg gegen SV GOLPA mit 2:0

Der SV Allemannia 08 Jessen errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 107 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV GOLPA.

Aktualisiert: 28.02.2026, 23:51

Jessen/MTU. Die 107 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener besiegten die Gäste aus GOLPA mit 2:0 (1:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Anton Kilian das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Jessen
  • Wettbewerb: Landesklasse 4
  • Spieltag: 17

SV Allemannia 08 Jessen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 90+1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Allemannia 08 Jessen noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Kevin Heinze (Jessen) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 2:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Heinrich, Böhme (70. Alalawi), Heinze, Kilian (78. Peinl), Olexy, J. Michlick, Wedmann (70. Ockler), Weidmann, M. Michlick (88. Philipp), Winter
SV GOLPA: Birken – Neumann, Micklisch, Thiecke, Vetter, Schönerstedt (81. Hannusch), Schmidt, Krause, Schmidt, Reiche, Neuwirth (43. Marquardt)
Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107