Der SV Allemannia 08 Jessen errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 107 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV GOLPA.

Jessen/MTU. Die 107 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener besiegten die Gäste aus GOLPA mit 2:0 (1:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Anton Kilian das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

SV Allemannia 08 Jessen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 90+1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Allemannia 08 Jessen noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Kevin Heinze (Jessen) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 2:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Heinrich, Böhme (70. Alalawi), Heinze, Kilian (78. Peinl), Olexy, J. Michlick, Wedmann (70. Ockler), Weidmann, M. Michlick (88. Philipp), Winter

SV GOLPA: Birken – Neumann, Micklisch, Thiecke, Vetter, Schönerstedt (81. Hannusch), Schmidt, Krause, Schmidt, Reiche, Neuwirth (43. Marquardt)

Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107