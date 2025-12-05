Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Julius Sahr und sein Team SV Allemannia 08 Jessen gegen den SV Friedersdorf – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 37 Besuchern auf dem Sportplatz Zahna - Platz 2 geboten. Die Jessener setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Friedersdorf durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Julius Sahr vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Jannik-Noah Winter das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (37.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Winter den Ball ins Netz (41.).

Doppelpack von Jannik-Noah Winter bringt SV Allemannia 08 Jessen 2:0 in Führung – 41. Minute

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Minute 45.+2: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Philip Olexy ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Michel Nick Wedmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (82.). In Spielminute 85 handelte sich der SV Friedersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Friedersdorf

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Quinque (68. Sachse), Weidmann, Heinze, M. Michlick (77. Böhme), Winter (82. Michalke), Heinrich, Olexy, J. Michlick, Krause (46. Alalawi), Peinl (43. Wedmann)

SV Friedersdorf: Fleischer – Seiring, Mühlbauer, Walter, Kökel (72. Rohde), Stolzenhain (75. Rickelt), Krasnokutskyi (60. Siverchuk), Vereshchaka, Mieth, Jefkay, Janssen

Tore: 1:0 Jannik-Noah Winter (37.), 2:0 Jannik-Noah Winter (41.), 3:0 Philip Olexy (45.+2), 4:0 Michel Nick Wedmann (82.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 37