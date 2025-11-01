Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half dem SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag nicht, als er sich vor 40 Zuschauern mit 1:4 (0:1) gegen den Dessauer SV 97 I verabschieden musste.

Muldestausee/MTU. Das Match zwischen Pouch-Rösa und Dessau ist mit einer klaren 1:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Sebastian Von Klöden traf für den Dessauer SV 97 I in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1922 Pouch-Rösa steckte zweimal Gelb ein (31.). Der Dessauer SV 97 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Konstantin Risse. In der zweiten Halbzeit setzte Dessau noch einen drauf: In Minute 60 wurde ein weiteres Tor durch Paul Apel erzielt.

SV 1922 Pouch-Rösa liegt 0:2 zurück – Minute 60

Es lief nicht gut für den SV 1922 Pouch-Rösa. In Minute 62 schaffte es Spieler Nummer 24 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Paul Apel traf für Dessau in Minute 70. Spielstand 3:1 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Steve Jornitz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (87.). In Spielminute 94 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – Dessauer SV 97 I

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Hänisch (75. Schubert), Paschos, Kunyk, Synovyd, Shaba (75. Tale), Robalo, Ersed (60. Camara), Gentil Da Cunha, Da Silva Semedo, Hulovych

Dessauer SV 97 I: Deistler – Apel, Merkel, Dieckow (87. Kamschütz), Jornitz (90. Browne), Von Klöden, Eckersberg, Yousef (76. Markert), Berger, Kieseler, Schlichting (68. Abaszada)

Tore: 0:1 Sebastian Von Klöden (17.), 0:2 Paul Apel (60.), 1:2 Christos Paschos (62.), 1:3 Paul Apel (70.), 1:4 Steve Jornitz (87.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Philip Bösenberg, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 40