Der SV 1922 Pouch-Rösa erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 24 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Allemannia 08 Jessen.

Muldestausee/MTU. Die 24 Besucher auf dem Sportplatz Pouch haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Muldestauseer schlugen die Gäste aus Jessen mit 2:0 (1:0) souverän.

Alberto Tale (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

SV 1922 Pouch-Rösa führt in Minute 81 mit 2:0

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Fernando Gentil Da Cunha (Pouch-Rösa) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 2:0 gingen die Muldestauseer als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Die Muldestauseer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Allemannia 08 Jessen

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Hulovych (90. Wittig), Da Silva Semedo, Gentil Da Cunha, Ersed (63. Camara), Tale (83. Gkouvas), Synovyd (73. Heßler), Kunyk, Quilitzsch (63. Hänisch), Rocktäschel, Shaba

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Alalawi (84. Michalke), Krause, Wedmann, Heinze, Böhme, Michlick (86. Askar), Michlick, Weidmann (86. Kneist), Heinrich, Olexy

Tore: 1:0 Alberto Tale (3.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (81.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 24