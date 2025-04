Der SV 1922 Pouch-Rösa errang am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 128 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Pratau.

Muldestausee/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Donnerstag den 128 Besuchern auf dem Sportplatz Pouch geboten. Die Muldestauseer setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Pratau durch.

Fernando Gentil Da Cunha (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Muldestauseer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Oleksandr Synovyd der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.04.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

55. Minute: SV 1922 Pouch-Rösa mit 2:0 Vorsprung

Nur kurz darauf gelang es Christian Sickert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (59.). Die Gegner vom SV 1922 Pouch-Rösa beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Blau-Rot Pratau

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Kunyk, Shaba (46. Hänisch), Synovyd (64. Müller), Gentil Da Cunha, Rocktäschel (70. Krasnokutskyi), Robalo, Sickert, Gkouvas (64. Paschos), Hulovych, Richter

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Höse (9. Hanke), Mainka, Schönebeck, Göhlert, Hartkopf, Gallin, Gässler, Schmidt (64. Krohn), Al Fadel Al Mahamid (76. Lehniger), Bundemann

Tore: 1:0 Fernando Gentil Da Cunha (13.), 2:0 Oleksandr Synovyd (55.), 3:0 Christian Sickert (59.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Leipzig); Assistenten: Maximilian Thürmer, Michael Pfuhl; Zuschauer: 128