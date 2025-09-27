Der SV 1922 Pouch-Rösa errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 24 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Allemannia 08 Jessen.

Muldestausee/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 24 Besuchern auf dem Sportplatz Pouch geboten. Die Muldestauseer waren den Gästen aus Jessen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Alberto Tale das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

SV 1922 Pouch-Rösa führt mit 2:0 – 81. Minute

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Fernando Gentil Da Cunha (Pouch-Rösa) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 2:0 verließen die Muldestauseer den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Allemannia 08 Jessen

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Rocktäschel, Hulovych (90. Wittig), Da Silva Semedo, Kunyk, Gentil Da Cunha, Quilitzsch (63. Hänisch), Ersed (63. Camara), Shaba, Synovyd (73. Heßler), Tale (83. Gkouvas)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Krause, Olexy, Weidmann (86. Kneist), Heinrich, Böhme, Michlick (86. Askar), Alalawi (84. Michalke), Heinze, Michlick, Wedmann

Tore: 1:0 Alberto Tale (3.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (81.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 24