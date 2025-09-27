Dem SV 1922 Pouch-Rösa glückte es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Allemannia 08 Jessen mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 24 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Muldestausee/MTU. Die 24 Besucher auf dem Sportplatz Pouch haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Muldestauseer schlugen das Team aus Jessen mit 2:0 (1:0) souverän.

Schon kurz nach Spielstart schoss Alberto Tale das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

2:0 Vorsprung für SV 1922 Pouch-Rösa – Minute 81

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Fernando Gentil Da Cunha den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (81.). Damit war der Triumph der Muldestauseer entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Die Muldestauseer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Allemannia 08 Jessen

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Kunyk, Rocktäschel, Hulovych (90. Wittig), Gentil Da Cunha, Tale (83. Gkouvas), Ersed (63. Camara), Shaba, Da Silva Semedo, Quilitzsch (63. Hänisch), Synovyd (73. Heßler)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Weidmann (86. Kneist), Wedmann, Heinrich, Heinze, Olexy, Böhme, Krause, Alalawi (84. Michalke), Michlick, Michlick (86. Askar)

Tore: 1:0 Alberto Tale (3.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (81.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 24