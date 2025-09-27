Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV 1922 Pouch-Rösa vor 24 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Allemannia 08 Jessen freuen.

Muldestausee/MTU. Die 24 Besucher auf dem Sportplatz Pouch haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Muldestauseer besiegten die Gäste aus Jessen mit 2:0 (1:0) souverän.

Gleich nach Spielstart schoss Alberto Tale das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

SV 1922 Pouch-Rösa mit 2:0 vorne – 81. Minute

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Fernando Gentil Da Cunha (Pouch-Rösa) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 2:0 gingen die Muldestauseer als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Allemannia 08 Jessen

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Ersed (63. Camara), Hulovych (90. Wittig), Shaba, Kunyk, Da Silva Semedo, Synovyd (73. Heßler), Tale (83. Gkouvas), Gentil Da Cunha, Quilitzsch (63. Hänisch), Rocktäschel

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Alalawi (84. Michalke), Michlick (86. Askar), Heinrich, Heinze, Böhme, Krause, Weidmann (86. Kneist), Olexy, Wedmann, Michlick

Tore: 1:0 Alberto Tale (3.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (81.); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Jörg Gonschorek, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 24