Ergebnis 2. Spieltag SV 1922 Pouch-Rösa deutlich dominant im Spiel gegen FC Stahl Aken – 5:1
Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:1 (3:1) ging der SV 1922 Pouch-Rösa von Trainer Sebastian Grimm aus dem Spiel mit dem FC Stahl Aken vom Platz.
Muldestausee/MTU. 5:1 (3:1) in Pouch-Rösa: Ganze fünf Bälle hat das Team von Sebastian Grimm, der SV 1922 Pouch-Rösa, am Samstag im Tor der Besucher aus Aken untergebracht.
Dedej Ersed traf für den SV 1922 Pouch-Rösa in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Muldestauseer waren aber noch nicht fertig: In Minute 34 wurde ein weiteres Tor durch Fernando Gentil Da Cunha erzielt.
SV 1922 Pouch-Rösa führt nach 34 Minuten 2:0
Die Muldestauseer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Oleksii Hulovych schoss und traf in Spielminute 39. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Muldestauseer den Ball in der 43. Minute unglücklich ins eigene Tor. Brenzlich wurde die Situation für die Muldestauseer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 4:1 aus. Dmytro Kunyk schoss und traf in der 61. Minute. Spielstand 4:1 für den SV 1922 Pouch-Rösa.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Muldestausee
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 2
Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Gentil Da Cunha den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 ausbaute (76.). Damit war der Erfolg der Muldestauseer entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 1922 Pouch-Rösa sicherte sich somit Platz drei.
Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Stahl Aken
SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Hulovych (68. Schubert), Synovyd, Rocktäschel, Ersed (68. Camara), Shaba, Robalo (77. Wittig), Richter (46. Hänisch), Gentil Da Cunha, Kunyk, Paschos (29. Tale)
FC Stahl Aken: Krenzler – Rehsack, Müller, Belger, Knauth (84. Teichmann), Franz (41. Abdul Awali), Hellmer (84. Kutscher), Dreßler, Mazurkevych, Saalmann (76. Zakhel), Korge
Tore: 1:0 Dedej Ersed (16.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (34.), 3:0 Oleksii Hulovych (39.), 3:1 Oleksandr Synovyd (43.), 4:1 Dmytro Kunyk (61.), 5:1 Fernando Gentil Da Cunha (76.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Habel, Wilhelm Jahn; Zuschauer: 63