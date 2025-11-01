Für die SG 1919 Trebitz endete der 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den TuS Kochstedt mit 0:1 (0:0).

SG 1919 Trebitz verliert knapp gegen TuS Kochstedt mit 0:1

Bad Schmiedeberg/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der SG 1919 Trebitz und TuS Kochstedt. 60 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Trebitz.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Christopher Hein die Gäste in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – TuS Kochstedt

SG 1919 Trebitz: Langer – Oberländer, Krott, Kühne, Howe (65. Schneider), Schütz, Poenicke, Preuß, Gröber, Kirschke, Födisch

TuS Kochstedt: Rosner – Zuchowski, Zabel, Richter, Krüger (90. Zuchowski), Hensen, Strokosch, Buschmann (86. Denell), Ihbe (64. Karbath), Hein (79. Böhme), Friedrich (53. Streuber)

Tore: 0:1 Christopher Hein (48.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Benjamin Andrich; Zuschauer: 60