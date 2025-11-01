Für die SG 1919 Trebitz endete der 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den TuS Kochstedt mit 0:1 (0:0).

Bad Schmiedeberg/MTU. 0:1 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der SG 1919 Trebitz und TuS Kochstedt. 60 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Trebitz.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Christopher Hein die Gäste in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – TuS Kochstedt

SG 1919 Trebitz: Langer – Kirschke, Schütz, Kühne, Preuß, Födisch, Oberländer, Krott, Howe (65. Schneider), Poenicke, Gröber

TuS Kochstedt: Rosner – Ihbe (64. Karbath), Hein (79. Böhme), Hensen, Richter, Friedrich (53. Streuber), Zuchowski, Krüger (90. Zuchowski), Buschmann (86. Denell), Strokosch, Zabel

Tore: 0:1 Christopher Hein (48.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Benjamin Andrich; Zuschauer: 60