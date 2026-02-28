Die SG 1919 Trebitz unter Leitung von Trainer Enrico Heede feierte einen überlegenen Erfolg über den FC Victoria Wittenberg mit einem 6:1 (3:1) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Bad Schmiedeberg/MTU. Die Schmiedeberger haben am Samstag dem Gegner aus Wittenberg souveräne sechs Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 6:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Kai Michael Meene traf für die SG 1919 Trebitz in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Meene (28.) erzielt wurde.

Kai Michael Meene kickt SG 1919 Trebitz in 2:0-Führung – 28. Minute

Der FC Victoria Wittenberg war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Christian Müller traf in Minute 35. Ärgerlicherweise lenkte der Wittenberger den Ball in der 39. Minute unglücklich ins eigene Tor. Dann konnte Trebitz einen zusätzlichen Erfolg verbuchen. Mit einem Doppelpack von Meene erlangte die SG 1919 Trebitz einen kaum einholbaren Vorsprung. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:1 für die SG 1919 Trebitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der FC Victoria Wittenberg musste einmal Gelb hinnehmen.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Meene den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:1 verfestigte (80.). Damit war der Triumph der Schmiedeberger entschieden. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Schmiedeberger haben sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Victoria Wittenberg

SG 1919 Trebitz: Wroblewski (46. Langer) – Gröber, Oberländer, Krott, Meene, Grobmann (67. Schütz), Preuß, Höppner, Kühne, Neumann, Födisch

FC Victoria Wittenberg: Müller – Thöner, Körnig, Müller, Müller, Dorn, Vurmo (46. Kießling), Arlt, Hüller (46. Wightman), Wakrim, Müller (60. Smith-Heston)

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (13.), 2:0 Kai Michael Meene (28.), 2:1 Christian Müller (35.), 3:1 Tim Körnig (39.), 4:1 Kai Michael Meene (50.), 5:1 Kai Michael Meene (61.), 6:1 Kai Michael Meene (80.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Marko Thormann; Zuschauer: 38