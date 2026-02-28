Die SG 1919 Trebitz unter Leitung von Coach Enrico Heede feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Victoria Wittenberg mit einem 6:1 (3:1) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Bad Schmiedeberg/MTU. Die Schmiedeberger haben am Samstag dem Kontrahenten aus Wittenberg ganze sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Kai Michael Meene (SG 1919 Trebitz) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Meene (28.) erzielt wurde.

Doppelpack von Kai Michael Meene bringt SG 1919 Trebitz 2:0 in Führung – Minute 28

Der FC Victoria Wittenberg war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Christian Müller schoss und traf in der 35. Spielminute. Ärgerlicherweise lenkte der Wittenberger den Ball in der 39. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Schmiedeberger erhöhten noch einmal. Mit einem Doppelpack von Meene erlangte die SG 1919 Trebitz einen kaum einholbaren Vorsprung. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:1 für die SG 1919 Trebitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg kassierte einmal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Meene den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:1 festigte (80.). Damit war der Triumph der Schmiedeberger entschieden. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Schmiedeberger sicherten sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Victoria Wittenberg

SG 1919 Trebitz: Wroblewski (46. Langer) – Kühne, Gröber, Grobmann (67. Schütz), Höppner, Meene, Preuß, Födisch, Oberländer, Neumann, Krott

FC Victoria Wittenberg: Müller – Vurmo (46. Kießling), Müller (60. Smith-Heston), Dorn, Körnig, Müller, Wakrim, Müller, Thöner, Arlt, Hüller (46. Wightman)

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (13.), 2:0 Kai Michael Meene (28.), 2:1 Christian Müller (35.), 3:1 Tim Körnig (39.), 4:1 Kai Michael Meene (50.), 5:1 Kai Michael Meene (61.), 6:1 Kai Michael Meene (80.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Marko Thormann; Zuschauer: 38