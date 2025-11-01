Fußball-Landesklasse 4: In der Partie am Samstag war der SV Seegrehna gegenüber der SV Germania 08 Roßlau machtlos und wurde mit 6:8 (3:0) vom Platz gefegt.

Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Seegrehna und die SV Germania 08 Roßlau ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:8 (3:0).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Christoph Thauer für Seegrehna traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Thauer (12.) erzielt wurde.

Christoph Thauer kickt SV Seegrehna in 2:0-Führung – Minute 12

Die Wittenberger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Julian Niklas Gäbelt versenkte den Ball in Minute 24. Der SV Germania 08 Roßlau lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Stefan Krug versenkte den Ball in der 53. Spielminute. Gefährlich wurde es für die Wittenberger zunächst nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:1. Thauer versenkte den Ball in der 57. Minute ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die Dessauer jedoch nicht abhängen. Lucas Klausnitzer verschaffte seinem Team drei weitere Tore (61., 63., 65.). Gleichstand. Die Wittenberger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Thauer versenkte den Ball in Spielminute 74 zum vierten Mal. Es wollte den Seegrehnaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Krug schoss und traf in Minute 75 noch einmal. Gleichstand. Die Wittenberger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Thauer schoss und traf in Spielminute 80 zum fünften Mal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Krug traf in der 81. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Klausnitzer (92.). Spielstand 7:6 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Jeremy-Niklas Berke, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:8 auszubauen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Germania 08 Roßlau

SV Seegrehna: Furchner – Geißler, Jäckel, Schüler, Schenke, Stark, Kruse, Gäbelt, J. Ruprecht (79. Kohl), Thauer, Trenkel (78. F. Ruprecht)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Hagendorf, Ruge, Berke, Michaelis (27. Franzel), Fleischer (77. Möbius), Seiffert (46. Marzian), Mieth, Müller, Klausnitzer, Reichardt (46. Krug)

Tore: 1:0 Christoph Thauer (7.), 2:0 Christoph Thauer (12.), 3:0 Julian Niklas Gäbelt (24.), 3:1 Stefan Krug (53.), 4:1 Christoph Thauer (57.), 4:2 Lucas Klausnitzer (61.), 4:3 Robert Ruge (63.), 4:4 Lucas Klausnitzer (65.), 5:4 Christoph Thauer (74.), 5:5 Stefan Krug (75.), 6:5 Christoph Thauer (80.), 6:6 Stefan Krug (81.), 6:7 Lucas Klausnitzer (90.+2), 6:8 Jeremy-Niklas Berke (90.+5); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Carsten Kreft, Benjamin Händler; Zuschauer: 80