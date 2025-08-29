Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half dem SV Seegrehna am Freitag nicht, als er sich vor 111 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen die SG Empor Waldersee geschlagen geben musste.

Wittenberg/MTU.

Die erste Hälfte des Spiels verlief torlos. Erst in der Nachspielzeit schoss Ebrima Ceesay das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Seegrehna gegen SG Empor Waldersee – Minute 50

Unentschieden. gasts Jason Schilling konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Empor Waldersee steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Adrian Elias Westendorf (gast) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 3:1 verließen die gaster den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV Seegrehna beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Seegrehna rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SG Empor Waldersee

SV Seegrehna: Brandenburg – T. Schenke (69. Böhme), Schüler, Kruse (55. Trenkel), Gäbelt, B. Schenke, Jäckel, Griedel, Ruprecht (55. Stark), Thauer, Geißler (78. Weise)

SG Empor Waldersee: Köhler – Ceesay (64. John), Chebbah, Herro (83. Samaniega Lopez), Schäfer, Schulze, Griebner, Gaedke (46. Westendorf), Berger, Bruch (89. Schmidt), Schilling (88. Loppnow)

Tore: 0:1 Ebrima Ceesay (45.+2), 1:1 Theo Geißler (50.), 1:2 Jason Schilling (70.), 1:3 Adrian Elias Westendorf (81.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Robin Schreiter, Sebastian Bosch; Zuschauer: 111