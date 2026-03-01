Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TuS Kochstedt und SV Germania 08 Roßlau am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Unentschieden sind der TuS Kochstedt und die SV Germania 08 Roßlau am Sonntag vom Platz gegangen. 137 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Zoberberg.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Davey-Jerome Richter (TuS Kochstedt) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

1:1 Ausgleich im Spiel TuS Kochstedt gegen SV Germania 08 Roßlau – 64. Minute

19 Minuten nach der Pause konnte Lucas Klausnitzer (Roßlau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Roßlau erzielen (64.). In Spielminute 91 handelte sich der TuS Kochstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SV Germania 08 Roßlau

TuS Kochstedt: Jeßwein – Hensen, Landgraf (59. Ihbe), Resetaritz, Böhme (80. Denell), Zabel, Buschmann (90. J. Zuchowski), Krüger (89. Rüdiger), A. Zuchowski, Strokosch (55. Streuber), Richter

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Hanke (90. Michaelis), Marzian, Franzel, Seiffert (83. Krug), Richter (46. Möbius), Müller, Klausnitzer, Fleischer, Berke (39. Hagendorf), Ruge (63. Kroker)

Tore: 1:0 Davey-Jerome Richter (42.), 1:1 Lucas Klausnitzer (64.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 137