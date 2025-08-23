Für den Gastgeber TuS Kochstedt endete das Duell mit dem Dessauer SV 97 I am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I endet mit Remis 1:1

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I ist auf Augenhöhe geendet.

Eric Landgraf (TuS Kochstedt) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I – 1:1 in Minute 57

In Minute 57 fiel der finale Treffer der Partie. Zwölf Minuten nach Anpfiff gelang es Paul Apel, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (57.). Der TuS Kochstedt rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – Dessauer SV 97 I

TuS Kochstedt: Rosner – Landgraf (46. Hein), Buschmann (67. Krieg), Hensen, Rüdiger (85. Denell), Richter, Zuchowski (79. Täubrecht), Strokosch, Friedrich, Streuber (54. Böhme), Krüger

Dessauer SV 97 I: Deistler – Markert, Apel, Bittner, Akbari (82. Dieckow), Abdulkarim, Von Klöden, Merkel, Malende, Rupprecht (63. Eckersberg), Jornitz (63. Schlichting)

Tore: 1:0 Eric Landgraf (33.), 1:1 Paul Apel (57.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Steven Ehrt; Zuschauer: 100