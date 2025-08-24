Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Gastgeber SV Allemannia 08 Jessen gegen die SV Germania 08 Roßlau ein 3:3 (1:2)-Unentschieden.

Jessen/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Allemannia 08 Jessen und die SV Germania 08 Roßlau am Sonntag 3:3 (1:2) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Paul Ulrich Hanke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Felix Möbius den Ball ins Netz (33.).

Tor Nummer drei schoss Jannik-Noah Winter für Jessen (45.+2.). Die Partie blieb spannend. Paul Ulrich Hanke traf für Roßlau (47). Michel Nick Wedmann traf für Jessen (68). Spielstand 3:2 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SV Germania 08 Roßlau kassierte einmal Gelb.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Wedmann (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Jessen erlangen (75.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein. Die Jessener sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV Germania 08 Roßlau

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – M. Michlick, Sachse (56. Ockler), Winter, Heinze (62. Böhme), Weidmann, Peinl (56. Schüler), Quinque (83. Askar), Alalawi, Wedmann (80. Michalke), J. Michlick

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph (76. Kagelmacher) – Möbius (80. Reichardt), Hagendorf, Lorenz, Berke, Klausnitzer, Hanke (89. Deux), Mieth, Seiffert (85. Marzian), Franzel, Fleischer (46. Ruge)

Tore: 0:1 Paul Ulrich Hanke (30.), 0:2 Felix Möbius (33.), 1:2 Jannik-Noah Winter (45.+2), 1:3 Paul Ulrich Hanke (47.), 2:3 Michel Nick Wedmann (68.), 3:3 Michel Nick Wedmann (75.); Schiedsrichter: Jonas Marvin Kühn (Arensdorf); Assistenten: Thomas Doczekala, Franz Deutschbein; Zuschauer: 147