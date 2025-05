Für den Gastgeber SV 1922 Pouch-Rösa endete das Spiel gegen den VfB Gräfenhainichen am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 3:3 (1:1)-Punkteteilung.

Muldestausee/MTU. Der SV 1922 Pouch-Rösa und der VfB Gräfenhainichen haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:1). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Carsten Kreft (Leipzig) ausgesprochen. Insgesamt vierzehn Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Steven Wittek (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Philipp Werner den Ball ins Netz (15.).

Minute 15 SV 1922 Pouch-Rösa auf Augenhöhe mit VfB Gräfenhainichen – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Fernando Gentil Da Cunha/Pouch-Rösa (58.), gefolgt von Oleksandr Synovyd (SV 1922 Pouch-Rösa) in Minute 71 und Johannes Kühne (VfB Gräfenhainichen) in Minute 76. Spielstand 3:2 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 25

Am Ende des Duells sollte es dem VfB Gräfenhainichen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Johan Michalczyk den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Gräfenhainicher Team errang (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – VfB Gräfenhainichen

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Synovyd, Shaba, Paschos (79. Quilitzsch), Hänisch, Richter, Rocktäschel, Wittek (74. Siverchuk), Robalo, Kunyk, Gentil Da Cunha

VfB Gräfenhainichen: Busse – Hopfe, Kühne, Werner (65. Hennig), Gudßend, Römling, Wiechmann, Stockmann, Michalczyk, Kirste, Fromm

Tore: 1:0 Steven Wittek (3.), 1:1 Philipp Werner (15.), 2:1 Fernando Gentil Da Cunha (58.), 3:1 Oleksandr Synovyd (71.), 3:2 Johannes Kühne (76.), 3:3 Johan Michalczyk (90.+4); Schiedsrichter: Carsten Kreft (Leipzig); Assistenten: Daniel Göttel, Jens Sittel; Zuschauer: 125