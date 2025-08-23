Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein FC Stahl Aken gegen den SV Seegrehna ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Aken/MTU. Der FC Stahl Aken und der SV Seegrehna haben sich am Samstag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Max Johannes Hellmer für Aken traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Christian Lippert den Ball ins Netz (40.).

Zweite Halbzeit: Seegrehna lag 2:0 zurück. In Minute 65 jedoch wendete sich das Blatt: Til Schenke startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Am Ende des Duells sollte es dem SV Seegrehna noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Kevin Schüler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Wittenberger Team erzielte (90.+5). In Spielminute 98 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Akener sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Seegrehna

FC Stahl Aken: Krenzler – Boeck, Rehsack (67. Zhelezniak), Lippert (85. Saalmann), Knauth, Ufer, Rzeznitzeck, Hellmer, Mrachacz (18. Abdul Awali), Müller, Belger

SV Seegrehna: Furchner – Schenke, Jäckel, Trenkel, Schenke, Ruprecht (80. Weise), Griedel, Gäbelt, Kruse, Schüler, Geißler

Tore: 1:0 Max Johannes Hellmer (25.), 2:0 Christian Lippert (40.), 2:1 Til Schenke (65.), 2:2 Kevin Schüler (90.+5); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Marcel Wolf, Diana Block; Zuschauer: 37