Ein 2:2 (0:2)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Stahl Aken und SV 1922 Pouch-Rösa am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Aken/MTU. Der FC Stahl Aken und der SV 1922 Pouch-Rösa haben sich am Samstag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (0:2).

Oleksandr Synovyd (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Oleksii Hulovych den Ball ins Netz (39.).

FC Stahl Aken gerät 0:2 ins Hintertreffen – 39. Minute

Zweite Halbzeit: Aken lag 0:2 zurück. In Minute 70 jedoch wendete sich das Blatt: Andy Dreßler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

In der 90. Minute gelang es Lucas Rzeznitzeck, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Akener zu erlangen (90.). Die Gegner vom FC Stahl Aken beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der FC Stahl Aken rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV 1922 Pouch-Rösa

FC Stahl Aken: Schulz – Müller, Mrachacz, Abdul Awali (63. Kutscher), Saalmann (63. Saliou), Mazurkevych (63. Zhelezniak), Ufer, Rzeznitzeck, Wotschadlo (81. Franz), Dreßler (80. Rehsack), Belger

SV 1922 Pouch-Rösa: Voznyi – Heßler, Synovyd (58. Walter), Quilitzsch, Hulovych, Hänisch, Ersed, Kunyk, Schubert (85. Neumann), Stein, Kunyk

Tore: 0:1 Oleksandr Synovyd (36.), 0:2 Oleksii Hulovych (39.), 1:2 Andy Dreßler (70.), 2:2 Lucas Rzeznitzeck (90.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 32