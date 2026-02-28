Ein 2:2 (0:2)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Stahl Aken und SV 1922 Pouch-Rösa am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Aken/MTU. Der FC Stahl Aken und der SV 1922 Pouch-Rösa haben sich am Samstag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (0:2).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Philipp Klöpzig, als Oleksandr Synovyd für Pouch-Rösa traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Muldestauseer legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Oleksii Hulovych der Torschütze (39.).

Zweite Halbzeit: Aken lag 0:2 zurück. In Minute 70 jedoch wendete sich das Blatt: Andy Dreßler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

In der 90. Minute gelang es Lucas Rzeznitzeck, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Akener zu erlangen (90.). Die Gegner vom FC Stahl Aken beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der FC Stahl Aken rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV 1922 Pouch-Rösa

FC Stahl Aken: Schulz – Saalmann (63. Saliou), Belger, Dreßler (80. Rehsack), Mazurkevych (63. Zhelezniak), Rzeznitzeck, Mrachacz, Müller, Wotschadlo (81. Franz), Ufer, Abdul Awali (63. Kutscher)

SV 1922 Pouch-Rösa: Voznyi – Hulovych, Schubert (85. Neumann), Ersed, Hänisch, Synovyd (58. Walter), Heßler, Quilitzsch, Kunyk, Kunyk, Stein

Tore: 0:1 Oleksandr Synovyd (36.), 0:2 Oleksii Hulovych (39.), 1:2 Andy Dreßler (70.), 2:2 Lucas Rzeznitzeck (90.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 32