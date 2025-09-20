Für den Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen II endete das Spiel gegen den SV Eintracht Elster am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Kräftemessen zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster endet mit Remis 0:0

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV Eintracht Elster mit einem torlosen 0:0 (0:0). 56 Zuschauer waren im Fritz-Heinrich-Stadion live dabei. Schiedsrichter Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt acht Karten verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Eintracht Elster

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Pötzsch (65. Schneidewind), Chebbah (88. Kirchhoff), Strobel, Riediger, Csehil (76. Pabstmann), Erler, Mißner, Nelles (85. Rohde), Jentzsch, Eberhard (90. König)

SV Eintracht Elster: Ruß – Engelhardt, Remme, Lavrov (56. Witzel), Zoberbier, Witzel, Schneider, Schüler (56. Kupplich), Dietze, Donath (75. Jahn), Göbel

; Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 56