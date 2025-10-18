Einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den SV Blau-Rot Coswig heimste der SV GOLPA am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Möhlau/MTU. Der SV GOLPA und der SV Blau-Rot Coswig haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Michael Warnecke (SV Blau-Rot Coswig) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (15.).

Tor Nummer drei schoss Tino Vetter für GOLPA (27.). Die Partie blieb spannend. Stefan Krause traf für GOLPA (78). Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Lennart Giese den Ball über die Torlinie bugsierte (83.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Coswiger aber nicht mehr wettmachen. Die Möhlauer sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Blau-Rot Coswig

SV GOLPA: Birken – Reichmann, Werner, Reiche, Micklisch, J. Schmidt (80. Schönerstedt), Vetter, L. F. Schmidt, Schröter, Krause, Götz

SV Blau-Rot Coswig: Seifert – Warnecke, Schaaf, Plotz (90. Kanzenbach), Saage, Ristok (90. Ziem), Guroll, Löwe, Seifert (55. Körner), Giese, Ziem (46. Weber)

Tore: 0:1 Michael Warnecke (3.), 1:1 Julian Schmidt (15.), 2:1 Tino Vetter (27.), 3:1 Stefan Krause (78.), 3:2 Lennart Giese (83.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Matthias Eichhorn, Oliver Schunke; Zuschauer: 63