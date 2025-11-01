Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem FC Victoria Wittenberg ein 2:1 (2:1)-Heimsieg über den SV GOLPA.

Wittenberg/MTU. Der FC Victoria Wittenberg und der SV GOLPA haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (2:1).

Michael Müller traf für den FC Victoria Wittenberg in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tino Vetter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

FC Victoria Wittenberg und SV GOLPA – 1:1 in Minute 38

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Kevin Klanert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Wittenberg sicherte (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV GOLPA

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Thöner, Wakrim (46. Zentgraf), Witt, M. Müller, Klanert (67. Vurmo), M. Müller, Mucke (90. Ritter), Tann, C. Müller, Körnig

SV GOLPA: Hennig – Vetter, Burmeister (61. Bilau), Schönerstedt, Reiche, Micklisch, Götz, Krause, Thiecke, Schröter, Schmidt

Tore: 1:0 Michael Müller (16.), 1:1 Tino Vetter (38.), 2:1 Kevin Klanert (45.+2); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 21