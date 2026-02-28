Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II errang am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den Dessauer SV 97 I.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der Dessauer SV 97 I am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Nach nur 20 Minuten schoss Jonah Mißner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Bitterfeld-Wolfener konterten in der 36. Minute. Diesmal war Marcel Merkel der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

1. FC Bitterfeld-Wolfen II Kopf an Kopf mit Dessauer SV 97 I – 1:1 in Minute 36

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Pause. Fünf Minuten nach Anpfiff gelang es Christian Grunert, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Bitterfeld-Wolfener zu entscheiden (50.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Bitterfeld-Wolfen II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – Dessauer SV 97 I

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Mißner (80. Pabstmann), Csehil (90. Rohde), Grunert, Eberhard, Riediger, Jentzsch, Pötzsch (45. Kirchhoff), Nelles, Zagiev, Schneidewind

Dessauer SV 97 I: Deistler – Von Klöden, Walzer, Malende, Eckersberg, Merkel, Berger (90. Hulwa), Apel (32. Schlichting), Bittner, Markert, Dieckow (77. Yousef)

Tore: 1:0 Jonah Mißner (20.), 1:1 Marcel Merkel (36.), 2:1 Christian Grunert (50.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 60