Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den SV 1922 Pouch-Rösa fuhr der SV Seegrehna am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Seegrehna und SV 1922 Pouch-Rösa mit einem torarmen 1:0 (0:0). 51 Fußballfans waren in Sportstätte Gebrüder Grabsch live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Lukas Dennis Pötzsch (Halle) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Wittenberger (41., 63., 86.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der dritten Minute der Nachspielzeit brachte Hendrik Kruse den Gastgeber in Führung (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Seegrehna: Janihsek – Trenkel, Schüler, Schenke (46. Eigendorf), Geißler, Gäbelt, Arendt (86. Kohl), Kruse, Thauer, Fricke (90. Furchner), Ruprecht

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Ersed, Bacurim, Tale, Da Silva Semedo, Wittig, Hänisch, Gentil Da Cunha, Robalo, Sickert, Richter

Tore: 1:0 Hendrik Kruse (90.+3); Schiedsrichter: Lukas Dennis Pötzsch (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Eric Conrad; Zuschauer: 51