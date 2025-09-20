Ergebnis 5. Spieltag Knapper Erfolg: SV Friedersdorf gewinnt 1:0 gegen SV GOLPA
Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem SV Friedersdorf ein 1:0 (1:0)-Triumph über den SV GOLPA.
Muldestausee/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Friedersdorf und SV GOLPA mit einem niedrigen 1:0 (1:0). 55 Fußballfans waren im Sport- u.Freizeitzentrum live dabei.
Nach nur 20 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt brachte Franz Seiring den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Muldestausee
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 5
Die Muldestauseer haben sich somit Platz sechs gesichert.
Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV GOLPA
SV Friedersdorf: Fleischer – Stolzenhain (54. Fischer), Kökel (76. Kauna), Janssen, Vereshchaka, Hartmann, Jefkay, Kowalski, Rohde (68. Krasnokutskyi), Seiring, Walter
SV GOLPA: Hennig – Götz, Burmeister (64. Werner), Krause, Schmidt, Schmidt, Schönerstedt (64. Marquardt), Schröter, Micklisch, Reiche (64. Reichmann), Thiecke
Tore: 1:0 Franz Seiring (20.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Herbert Schrader, Jeremy Tulaszewski; Zuschauer: 55