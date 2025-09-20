Einen 3:2 (0:1)-Heimerfolg gegen die SG Empor Waldersee fuhr der SV Blau-Rot Coswig am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Coswig/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Rot Coswig und die SG Empor Waldersee geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1). In einer unverhofften Wende hat der SV Blau-Rot Coswig nach einem deutlichen Rückstand die SG Empor Waldersee mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Hannes Bruch (SG Empor Waldersee) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte gast noch einen drauf: In Minute 55 wurde das zweite Tor durch Fynn Rubitzsch erzielt.

SV Blau-Rot Coswig hinkt 0:2 hinterher – 55. Minute

Coswig war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 10 schoss und traf (60.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten acht Minuten legte das Team von Marcel Müller nach und netzte ein weiteres Mal ein (68). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Lennart Giese wurde für Jan-Niklas Seifert eingesetzt und Vincent Weber für Hugo Guroll. Auf der Gastseite verließ Ebrima Ceesay für Victor Alfonso Samaniega Lopez den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Lennart Giese, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Coswiger zu entscheiden (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Blau-Rot Coswig wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Coswiger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SG Empor Waldersee

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Schaaf (56. Schölzel), Saage (46. Kappel), Warnecke, Bergt, Guroll (83. Weber), Löwe, Ziem, Seifert (76. Giese), Scheller (63. Körner), Körnicke

SG Empor Waldersee: Köhler – John, Westendorf, Schulze, Ceesay (73. Samaniega Lopez), Chebbah, Bruch (48. Schilling), Schäfer, Vogel, Rubitzsch (63. Herro), Griebner

Tore: 0:1 Hannes Bruch (39.), 0:2 Fynn Rubitzsch (55.), 1:2 Jan-Erik Bergt (60.), 2:2 Maximilian Ziem (68.), 3:2 Lennart Giese (87.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 57