Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem FC Victoria Wittenberg ein 4:3 (3:1)-Triumph über den FC Stahl Aken.

Wittenberg/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der FC Victoria Wittenberg und der FC Stahl Aken am Samstag 4:3 (3:1) getrennt.

Andreas Thöner (FC Victoria Wittenberg) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wittenberger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Max Johannes Hellmer der Torschütze (9.).

FC Victoria Wittenberg Kopf an Kopf mit FC Stahl Aken – 1:1 in Minute 9

Tor Nummer drei schoss Tim Körnig für Wittenberg (41.). Die Partie blieb spannend. Christian Hüller (Wittenberg) traf in Minute 44. Andy Dreßler traf für Aken (48). Ronny Müller traf für Aken (78). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Riste Vurmo den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Wittenberg sicherte (85.). Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – FC Stahl Aken

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Arlt, Witt, M. Müller, Hüller (62. Vurmo), M. Müller, C. Müller, Kießling, Körnig, Thöner, Wakrim

FC Stahl Aken: Papsdorf – Mazurkevych, Knauth, Rehsack, Hellmer, Abdul Awali, Rzeznitzeck, Saalmann (87. Voigt), Dreßler, Müller, Ufer

Tore: 1:0 Andreas Thöner (4.), 1:1 Max Johannes Hellmer (9.), 2:1 Tim Körnig (41.), 3:1 Christian Hüller (44.), 3:2 Andy Dreßler (48.), 3:3 Ronny Müller (78.), 4:3 Riste Vurmo (85.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Marco Gentzsch, Mathias Kruse; Zuschauer: 8