Kein Punktgewinn für SG 1919 Trebitz: Im eigenen Stadion musste das Team am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den TuS Kochstedt hinnehmen.

Bad Schmiedeberg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SG 1919 Trebitz und TuS Kochstedt mit einem torarmen 0:1 (0:0). 60 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Trebitz live dabei.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Christopher Hein die Gäste in Führung (48.).

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – TuS Kochstedt

SG 1919 Trebitz: Langer – Howe (65. Schneider), Preuß, Kirschke, Schütz, Poenicke, Gröber, Krott, Födisch, Oberländer, Kühne

TuS Kochstedt: Rosner – Buschmann (86. Denell), Strokosch, Friedrich (53. Streuber), Zabel, Hensen, Zuchowski, Krüger (90. Zuchowski), Richter, Hein (79. Böhme), Ihbe (64. Karbath)

Tore: 0:1 Christopher Hein (48.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Benjamin Andrich; Zuschauer: 60