Der SV GOLPA hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV 1922 Pouch-Rösa mit 0:3 (0:1).

Gräfenhainichen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für René Brückner. Der Trainer von GOLPA musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Pouch-Rösa beobachten.

Dmytro Kunyk (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Muldestauseer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Christos Paschos den Ball ins Netz.

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 21

SV GOLPA sieht sich 0:2 im Rückstand – 62. Minute

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Oleksandr Synovyd, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu erweitern (80.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV GOLPA wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 84 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV 1922 Pouch-Rösa beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (84.).

SV GOLPA: Frenzel – Kästner, Micklisch, Kuhne, J. Schmidt, Neumann, Krause, Werner (73. Jänicke), Reichmann, Thiecke (65. Scholtbach), L. F. Schmidt

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Hulovych (46. Paschos), Robalo, Ersed, Kunyk (83. Krasnokutskyi), Synovyd, Richter, Hänisch (60. Gentil Da Cunha), Quilitzsch, Gkouvas, Wittek (88. Priadko)

Tore: 0:1 Dmytro Kunyk (36.), 0:2 Christos Paschos (62.), 0:3 Oleksandr Synovyd (80.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, René Schwarzbach; Zuschauer: 85