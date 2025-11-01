Fußball-Landesklasse 4: Am Samstag war der SV 1922 Pouch-Rösa gegenüber dem Dessauer SV 97 I machtlos und wurde mit 1:4 (0:1) vom Platz gefegt.

Muldestausee/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sebastian Grimm. Der Trainer von Pouch-Rösa musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Dessau beobachten.

Sebastian Von Klöden traf für den Dessauer SV 97 I in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 1922 Pouch-Rösa kassierte zweimal Gelb (31.). Der Dessauer SV 97 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Konstantin Risse. In der zweiten Halbzeit setzte Dessau noch einen drauf: In Minute 60 wurde ein weiteres Tor durch Paul Apel erzielt.

Es lief nicht gut für den SV 1922 Pouch-Rösa. In Minute 62 schaffte es Spieler Nummer 24 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Paul Apel traf für Dessau in Minute 70. Spielstand 3:1 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Steve Jornitz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 verfestigte (87.). Damit war der Triumph der Dessauer entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der Dessauer SV 97 I noch eine Gelbe Karte ein. Die Muldestauseer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – Dessauer SV 97 I

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Gentil Da Cunha, Hulovych, Shaba (75. Tale), Hänisch (75. Schubert), Synovyd, Kunyk, Ersed (60. Camara), Robalo, Paschos, Da Silva Semedo

Dessauer SV 97 I: Deistler – Schlichting (68. Abaszada), Jornitz (90. Browne), Apel, Yousef (76. Markert), Eckersberg, Von Klöden, Kieseler, Merkel, Berger, Dieckow (87. Kamschütz)

Tore: 0:1 Sebastian Von Klöden (17.), 0:2 Paul Apel (60.), 1:2 Christos Paschos (62.), 1:3 Paul Apel (70.), 1:4 Steve Jornitz (87.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Philip Bösenberg, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 40