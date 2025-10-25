Eine bittere Schlappe erlitt der SV GOLPA an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Eintracht Elster. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 4 vor 61 Zuschauern mit 1:6 (0:3).

Möhlau/MTU. Im Stadion Glück Auf wurden die Fans des SV GOLPA am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper Niclas Hennig ins Netz. Das Spiel endete 1:6 (0:3).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Philipp Schneider für Elster traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Zahna-Elsteraner legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Schneider der Torschütze (7.).

SV GOLPA sieht sich 0:2 im Rückstand – 7. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Niclas Hennig. Damon Schüler konnte in Minute 45+3 einnetzen, Yannick Schüler in Minute 48 und Schneider legte in Minute 65 nach. Es lief nicht gut für den SV GOLPA. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, die Ehre der Möhlauer zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 5:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schneider (Elster) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 6:1 verließen die Zahna-Elsteraner den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Eintracht Elster

SV GOLPA: Hennig – Krause, L. F. Schmidt, Schönerstedt (61. Rieschick), Burmeister (77. Neuwirth), Vetter (61. Reiche), J. Schmidt, Schröter, Micklisch, Götz (70. Werner), Reichmann

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schüler (56. Donath), Engelhardt (72. Schuschke), Lavrov (51. Zoberbier), Schutzsch (72. Witzel), Schneider, Witzel, Göbel, Kase (72. Jahn), Schüler, Dietze

Tore: 0:1 Philipp Schneider (2.), 0:2 Philipp Schneider (7.), 0:3 Damon Schüler (45.+3), 0:4 Yannick Schüler (48.), 0:5 Philipp Schneider (65.), 1:5 Max Reiche (70.), 1:6 Philipp Schneider (85.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 61