Signifikant unterlegen zeigte sich der SV GOLPA in der Auseinandersetzung gegen den SV Eintracht Elster letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:3).

Möhlau/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Rene Brückner hat am Samstag vor 61 Zuschauern im Stadion Glück Auf ganze sechs Tore einstecken müssen. Die Partie endete 1:6 (0:3).

Gleich nach Spielstart schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Schneider den Ball ins Netz (7.).

SV GOLPA liegt 0:2 zurück – 7. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Niclas Hennig musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Damon Schüler konnte in Minute 45+3 einnetzen, Yannick Schüler in Minute 48 und Schneider legte in Minute 65 nach. Es sah nicht gut aus für den SV GOLPA. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, die Ehre der Möhlauer zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 5:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Schneider den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 verfestigte (85.). Damit war der Sieg der Zahna-Elsteraner entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Eintracht Elster

SV GOLPA: Hennig – Schröter, Burmeister (77. Neuwirth), Micklisch, L. F. Schmidt, Vetter (61. Reiche), Krause, J. Schmidt, Götz (70. Werner), Reichmann, Schönerstedt (61. Rieschick)

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schüler (56. Donath), Göbel, Lavrov (51. Zoberbier), Dietze, Schüler, Witzel, Schneider, Engelhardt (72. Schuschke), Schutzsch (72. Witzel), Kase (72. Jahn)

Tore: 0:1 Philipp Schneider (2.), 0:2 Philipp Schneider (7.), 0:3 Damon Schüler (45.+3), 0:4 Yannick Schüler (48.), 0:5 Philipp Schneider (65.), 1:5 Max Reiche (70.), 1:6 Philipp Schneider (85.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 61