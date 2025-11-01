Klar unterlegen zeigte sich der FC Stahl Aken im Spiel gegen den SV Friedersdorf vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Aken/MTU. Vor 55 Zuschauern hat sich das Team von Daniel Arms mit 0:5 (0:2) gegen Friedersdorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Es waren bereits 27 Minuten des Spiels vergangen, als Andreas Mieth für Friedersdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Wenige Minuten vergingen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Ronny Müller den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

FC Stahl Aken sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 42

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Seiring den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Muldestauseer entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Belger, Saalmann (59. Zakhel), Hellmer (90. Wotschadlo), Dreßler, Ufer, Knauth, Abdul Awali (21. Mrachacz), Rehsack (68. Mazurkevych), Müller, Korge

SV Friedersdorf: Hahn – Mühlbauer, Thiel (77. Fischer), Vereshchaka, Mieth, Kökel (46. Seiring), Jefkay (77. Krasnokutskyi), Rohde (68. Hartmann), Walter, Stolzenhain, Janssen

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55