Fußball-Landesklasse 4: An diesem Samstag hat die SG 1919 Trebitz im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen die SV Germania 08 Roßlau unterlag das Team von Enrico Heede mit 0:5 (0:2).

Bad Schmiedeberg/MTU. Das Match zwischen Trebitz und Roßlau ist mit einer klaren 0:5 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Elia Sven Lorenz (SV Germania 08 Roßlau) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Enrico Franzel den Ball ins Netz.

Minute 29: SG 1919 Trebitz 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lucas Klausnitzer traf gleich mehrmals – in Minute 52 und 57. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Franzel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu festigen (85.).

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Germania 08 Roßlau

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Krott, Meene, Poenicke, Bilke, Preuß, Kirschke, Schütz, Oberländer, Gröber, Schneider (75. Höppner)

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Marzian, Seiffert (61. Reichardt), Ruge, Franzel, Lorenz (46. Michaelis), Fleischer (46. Hanke), Müller (68. Krug), Mieth, Richter (55. Möbius), Klausnitzer

Tore: 0:1 Elia Sven Lorenz (6.), 0:2 Enrico Franzel (29.), 0:3 Lucas Klausnitzer (52.), 0:4 Lucas Klausnitzer (57.), 0:5 Enrico Franzel (85.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Tim Langer; Zuschauer: 40