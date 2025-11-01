Signifikant unterlegen zeigte sich der FC Stahl Aken in der Auseinandersetzung gegen den SV Friedersdorf am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Aken/MTU. Das Match zwischen Aken und Friedersdorf ist mit einer deutlichen 0:5 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Es waren bereits 27 Minuten des Spiels vergangen, als Andreas Mieth für Friedersdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Ronny Müller baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

FC Stahl Aken liegt 0:2 zurück – Minute 42

Der Siegeszug der Muldestauseer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Carsten Messner im gegnerischen Tor. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Seiring den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (89.). Damit war der Sieg der Muldestauseer entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Saalmann (59. Zakhel), Belger, Ufer, Dreßler, Müller, Knauth, Korge, Rehsack (68. Mazurkevych), Hellmer (90. Wotschadlo), Abdul Awali (21. Mrachacz)

SV Friedersdorf: Hahn – Mieth, Thiel (77. Fischer), Janssen, Jefkay (77. Krasnokutskyi), Kökel (46. Seiring), Walter, Rohde (68. Hartmann), Mühlbauer, Vereshchaka, Stolzenhain

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55