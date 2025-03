Fußball-Landesklasse 4: An diesem Samstag hat der SV Seegrehna auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den SV Allemannia 08 Jessen unterlag das Team von Marcus Furchner mit 0:5 (0:5).

Miguel Askar (SV Allemannia 08 Jessen) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Jannik-Noah Winter den Ball ins Netz (14.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Wedmann Michel traf in Minute 34 und Askar in Minute 37. Spielstand 4:0 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 19

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Seegrehna musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur fünf Spielminuten später konnte Askar (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen (42.). Mit 0:5 verließen die Jessener den Platz als Sieger. In Spielminute 57 handelte sich der SV Allemannia 08 Jessen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Allemannia 08 Jessen

SV Seegrehna: Brandenburg (38. Furchner) – Schütz, Gäbelt, Thauer (75. P. Stark), E. K. Stark, B. Schenke, Griedel (56. Fricke), Kruse, T. Schenke, Jäckel, Trenkel

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Winter (65. Schüler), Böhme, Askar (70. Rehain), Philipp (46. Quinque), Krause, Olexy, Schramm, Sachse, Ockler, Michel (75. Askar)

Tore: 0:1 Miguel Askar (9.), 0:2 Jannik-Noah Winter (14.), 0:3 Wedmann Michel (34.), 0:4 Miguel Askar (37.), 0:5 Miguel Askar (42.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 70