Fußball-Landesklasse 4: An diesem Wochenende hat der SV GOLPA im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den SV Eintracht Elster unterlag das Team von Rene Brückner mit 1:6 (0:3).

Möhlau/MTU. Die 61 Beobachter im Stadion Glück Auf haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV GOLPA ein ernüchterndes 1:6 (0:3) hinnehmen musste.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Philipp Schneider für Elster traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Zahna-Elsteraner legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Schneider der Torschütze (7.).

SV GOLPA hinkt 0:2 hinterher – Minute 7

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niclas Hennig musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Damon Schüler konnte in Minute 45+3 einnetzen, Yannick Schüler in Minute 48 und Schneider legte in Minute 65 nach. Es lief nicht gut für den SV GOLPA. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, die Ehre der Möhlauer zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 5:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Schneider den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 verfestigte (85.). Damit war der Triumph der Zahna-Elsteraner entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Eintracht Elster

SV GOLPA: Hennig – J. Schmidt, L. F. Schmidt, Reichmann, Schönerstedt (61. Rieschick), Schröter, Burmeister (77. Neuwirth), Krause, Götz (70. Werner), Micklisch, Vetter (61. Reiche)

SV Eintracht Elster: Juhasz – Göbel, Kase (72. Jahn), Dietze, Engelhardt (72. Schuschke), Witzel, Lavrov (51. Zoberbier), Schüler, Schüler (56. Donath), Schneider, Schutzsch (72. Witzel)

Tore: 0:1 Philipp Schneider (2.), 0:2 Philipp Schneider (7.), 0:3 Damon Schüler (45.+3), 0:4 Yannick Schüler (48.), 0:5 Philipp Schneider (65.), 1:5 Max Reiche (70.), 1:6 Philipp Schneider (85.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 61