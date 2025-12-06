Fußball-Landesklasse 4: An diesem Samstag hat die SG 1919 Trebitz auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen die SV Germania 08 Roßlau unterlag das Team von Enrico Heede mit 0:5 (0:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Elia Sven Lorenz für Roßlau traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Dessauer waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 29 wurde ein weiteres Tor durch Enrico Franzel erzielt.

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Lucas Klausnitzer traf gleich mehrmals – in Minute 52 und 57. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Franzel den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (85.). Damit war der Erfolg der Dessauer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Germania 08 Roßlau

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Bilke, Schütz, Poenicke, Kirschke, Preuß, Krott, Schneider (75. Höppner), Gröber, Oberländer, Meene

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Mieth, Müller (68. Krug), Klausnitzer, Fleischer (46. Hanke), Lorenz (46. Michaelis), Marzian, Seiffert (61. Reichardt), Ruge, Richter (55. Möbius), Franzel

Tore: 0:1 Elia Sven Lorenz (6.), 0:2 Enrico Franzel (29.), 0:3 Lucas Klausnitzer (52.), 0:4 Lucas Klausnitzer (57.), 0:5 Enrico Franzel (85.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Tim Langer; Zuschauer: 40