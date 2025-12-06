Eine deutliche Schlappe erlitt die SG 1919 Trebitz an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen die SV Germania 08 Roßlau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 4 vor 40 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Bad Schmiedeberg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Enrico Heede. Der Trainer von Trebitz musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Roßlau beobachten.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Elia Sven Lorenz für Roßlau traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Dessauer legten in der 29. Minute nach. Diesmal war Enrico Franzel der Torschütze.

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Jens Borchers im gegnerischen Tor. Lucas Klausnitzer traf gleich mehrmals – in Minute 52 und 57. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Franzel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu festigen (85.).

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Germania 08 Roßlau

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Gröber, Schütz, Poenicke, Preuß, Oberländer, Schneider (75. Höppner), Meene, Kirschke, Bilke, Krott

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Seiffert (61. Reichardt), Müller (68. Krug), Klausnitzer, Marzian, Fleischer (46. Hanke), Mieth, Lorenz (46. Michaelis), Franzel, Richter (55. Möbius), Ruge

Tore: 0:1 Elia Sven Lorenz (6.), 0:2 Enrico Franzel (29.), 0:3 Lucas Klausnitzer (52.), 0:4 Lucas Klausnitzer (57.), 0:5 Enrico Franzel (85.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Tim Langer; Zuschauer: 40