Eine deutliche Schlappe erlitt der FC Stahl Aken an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Friedersdorf. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 4 vor 55 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Aken/MTU. Vor 55 Zuschauern hat sich das Team von Daniel Arms mit 0:5 (0:2) gegen Friedersdorf geschlagen geben müssen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Andreas Mieth das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Schon wenige Minuten später leisteten die Hausherren sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Ronny Müller den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (42.).

FC Stahl Aken liegt 0:2 im Rückstand – Minute 42

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Seiring den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (89.). Damit war der Erfolg der Muldestauseer entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Saalmann (59. Zakhel), Korge, Hellmer (90. Wotschadlo), Dreßler, Belger, Knauth, Müller, Rehsack (68. Mazurkevych), Ufer, Abdul Awali (21. Mrachacz)

SV Friedersdorf: Hahn – Mühlbauer, Thiel (77. Fischer), Kökel (46. Seiring), Stolzenhain, Vereshchaka, Janssen, Rohde (68. Hartmann), Walter, Mieth, Jefkay (77. Krasnokutskyi)

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55