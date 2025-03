Deutlich unterlegen zeigte sich der FC Stahl Aken in der Auseinandersetzung gegen den SV Friedersdorf letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Aken/MTU. Das Spiel zwischen Aken und Friedersdorf ist mit einer deutlichen 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Jeremy Maurice Walter traf für den SV Friedersdorf in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Muldestauseer legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Franz Seiring der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

FC Stahl Aken sieht sich 0:2 im Rückstand – 42. Minute

Der Siegeszug der Muldestauseer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Carsten Messner im gegnerischen Tor. Walter traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Leandro Gräbe-Schmelzer in Minute 53. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 18

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Fynn Kutscher wurde für Kevin Franz eingesetzt und Fynn Teichmann für Jawad Zakhel. Auf der Gastseite räumten Leandro Gräbe-Schmelzer für Marcus Plomitzer und Illia Vereshchaka für Glenn Rickelt den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der FC Stahl Aken musste zweimal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Marcus Plomitzer (Friedersdorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 0:5 verließen die Muldestauseer den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelbe Karte ein. Die Akener sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Papsdorf – Belger (22. Hassan), Ufer, Rzeznitzeck, Rehsack, Zakhel (68. Teichmann), Abdul Awali, Wotschadlo, Franz (60. Kutscher), Hellmer, Knauth (82. Alahmad)

SV Friedersdorf: Hahn – Mieth, Kökel (75. Schulze), Schirnau, Vereshchaka (75. Rickelt), Kowalski, Gräbe-Schmelzer (60. Plomitzer), Walter, Seiring (75. Trommer), Mühlbauer, Janssen

Tore: 0:1 Jeremy Maurice Walter (15.), 0:2 Franz Seiring (42.), 0:3 Jeremy Maurice Walter (45.+2), 0:4 Leandro Gräbe-Schmelzer (53.), 0:5 Marcus Plomitzer (86.); Schiedsrichter: Carsten Kreft (Leipzig); Assistenten: Max Wagner, Jens Sittel; Zuschauer: 23