Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Seegrehna und die SV Germania 08 Roßlau ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 6:8 (3:0).

Schon kurz nach Spielstart schoss Christoph Thauer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Thauer den Ball ins Netz (12.).

Die Wittenberger bauten ihren Vorsprung erneut aus. Julian Niklas Gäbelt versenkte den Ball in Spielminute 24. Der SV Germania 08 Roßlau lag drei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Stefan Krug schoss und traf in Minute 53. Der SV Seegrehna ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Thauer versenkte den Ball in Spielminute 57 noch einmal. Die Dessauer nahmen aber nochmal Anlauf. Lucas Klausnitzer verschaffte seinem Team drei weitere Tore (61., 63., 65.). Gleichstand. Die Wittenberger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Thauer traf in der 74. Minute zum vierten Mal. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Krug traf in der 75. Spielminute ein weiteres Mal. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Wittenberger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Thauer traf in der 80. Minute zum fünften Mal. Es wollte den Seegrehnaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Krug schoss und traf in Minute 81 zum dritten Mal, gefolgt von Klausnitzer (92.). Spielstand 7:6 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Schon drei Minuten darauf konnte Jeremy-Niklas Berke (Roßlau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+5). Mit 8:6 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. In Spielminute 95 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Germania 08 Roßlau

SV Seegrehna: Furchner – Thauer, J. Ruprecht (79. Kohl), Schenke, Kruse, Gäbelt, Trenkel (78. F. Ruprecht), Stark, Schüler, Jäckel, Geißler

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Mieth, Michaelis (27. Franzel), Berke, Fleischer (77. Möbius), Klausnitzer, Reichardt (46. Krug), Seiffert (46. Marzian), Ruge, Müller, Hagendorf

Tore: 1:0 Christoph Thauer (7.), 2:0 Christoph Thauer (12.), 3:0 Julian Niklas Gäbelt (24.), 3:1 Stefan Krug (53.), 4:1 Christoph Thauer (57.), 4:2 Lucas Klausnitzer (61.), 4:3 Robert Ruge (63.), 4:4 Lucas Klausnitzer (65.), 5:4 Christoph Thauer (74.), 5:5 Stefan Krug (75.), 6:5 Christoph Thauer (80.), 6:6 Stefan Krug (81.), 6:7 Lucas Klausnitzer (90.+2), 6:8 Jeremy-Niklas Berke (90.+5); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Carsten Kreft, Benjamin Händler; Zuschauer: 80