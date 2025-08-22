Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half der SG 1919 Trebitz am Freitag nicht, als sie sich vor 218 Zuschauern mit 1:3 (1:0) gegen den SV Eintracht Elster geschlagen geben musste.

Bad Schmiedeberg/MTU. Die Partie zwischen der SG 1919 Trebitz und dem SV Eintracht Elster hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Elster auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:3 (1:0) für sich.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Kai Michael Meene für Trebitz traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor konnten die Zahna-Elsteraner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Philipp Schneider den Ball ins Netz.

Minute 62 SG 1919 Trebitz und SV Eintracht Elster im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Elsters Yannick Schüler konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Schon fünf Spielminuten später konnte Schüler (Elster) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 3:1 verließen die Zahna-Elsteraner den Platz als Sieger. Die SG 1919 Trebitz rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Eintracht Elster

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Preuß, Schneider (82. Schütz), Meene, Kühne, Höppner (62. Krott), Födisch (62. Gröber), Oberländer, Poenicke, Kirschke, Bilke

SV Eintracht Elster: Walter – Dietze, Schneider, Witzel, Engelhardt, Zoberbier (80. Michael), Schüler (90. Jahn), Göbel, Kase, Lavrov, Schutzsch (89. Donath)

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (8.), 1:1 Philipp Schneider (62.), 1:2 Yannick Schüler (80.), 1:3 Yannick Schüler (85.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Justin Geese; Zuschauer: 218