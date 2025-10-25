Signifikant unterlegen zeigte sich der SV GOLPA in der Auseinandersetzung gegen den SV Eintracht Elster letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:3).

Möhlau/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Rene Brückner hat am Samstag vor 61 Zuschauern im Stadion Glück Auf ganze sechs Bälle einstecken müssen. Die Partie endete 1:6 (0:3).

Gleich nach dem Anstoß schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Die Zahna-Elsteraner legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Schneider der Torschütze (7.).

SV GOLPA gerät 0:2 ins Hintertreffen – 7. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Niclas Hennig musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Damon Schüler konnte in Minute 45+3 einnetzen, Yannick Schüler in Minute 48 und Schneider legte in Minute 65 nach. Es lief nicht gut für den SV GOLPA. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 14 noch, die Ehre der Möhlauer zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 5:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Schneider den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 erweiterte (85.). Damit war der Sieg der Zahna-Elsteraner entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Eintracht Elster

SV GOLPA: Hennig – Krause, Burmeister (77. Neuwirth), Schönerstedt (61. Rieschick), Reichmann, Vetter (61. Reiche), Götz (70. Werner), Schröter, Micklisch, J. Schmidt, L. F. Schmidt

SV Eintracht Elster: Juhasz – Kase (72. Jahn), Dietze, Engelhardt (72. Schuschke), Lavrov (51. Zoberbier), Schüler (56. Donath), Schneider, Schüler, Witzel, Schutzsch (72. Witzel), Göbel

Tore: 0:1 Philipp Schneider (2.), 0:2 Philipp Schneider (7.), 0:3 Damon Schüler (45.+3), 0:4 Yannick Schüler (48.), 0:5 Philipp Schneider (65.), 1:5 Max Reiche (70.), 1:6 Philipp Schneider (85.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 61